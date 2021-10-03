На местных выборах в Грузии побеждает правящая партия

На муниципальных выборах в Грузии, по предварительным данным избиркома, лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Как сообщает телеканал «Рустави 2», она набирает более 48% голосов.

На втором месте — «Единое национальное движение», созданное Михаилом Саакашвили. За его сторонников проголосовали более 31% избирателей.

На выборах мэра Тбилиси, по всей вероятности, будет назначен второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Действующий мэр Каха Каладзе получает около 45%. Его главный соперник — лидер «Единого национального движения» Ника Мелия — набирает 34% голосов.