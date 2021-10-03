Меган Маркл и Гарри провели свидание в джунглях

40-летняя герцогиня Меган Маркл призналась, что до свадьбы со своим возлюбленным, 37-летним принцем Гарри, пригласила его на свидание в лес. Влюбленные отправились в романтический поход, чтобы провести время вместе.
Звездная пара попала в настоящее «сафари страсти» в 2016 году, когда они вместе полетели в Ботсвану. Эта страна в центральной Африке стала их маленьким раем любви.
Как рассказала Меган, эта поездка дала ей время, чтобы узнать Гарри поближе и сделать правильный выбор, когда он предложил ей связать свою судьбу с ним.
Гарри же был удивлен тем, что его избранница не боится «грязной работы». По его словам, Маркл не была расстроена из-за отсутствия горячей воды, и умывалась влажными салфетками.
«Они оба были счастливы, когда отправились в путешествие с рюкзаками за спиной. Я думаю, что та поездка навсегда останется самой особенной для них», — рассказал близкий друг звездной пары в беседе с изданием The Mirror.
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