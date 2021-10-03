Меган Маркл и Гарри провели свидание в джунглях

40-летняя герцогиня Меган Маркл призналась, что до свадьбы со своим возлюбленным, 37-летним принцем Гарри, пригласила его на свидание в лес. Влюбленные отправились в романтический поход, чтобы провести время вместе.

Звездная пара попала в настоящее «сафари страсти» в 2016 году, когда они вместе полетели в Ботсвану. Эта страна в центральной Африке стала их маленьким раем любви.

Как рассказала Меган, эта поездка дала ей время, чтобы узнать Гарри поближе и сделать правильный выбор, когда он предложил ей связать свою судьбу с ним.

Гарри же был удивлен тем, что его избранница не боится «грязной работы». По его словам, Маркл не была расстроена из-за отсутствия горячей воды, и умывалась влажными салфетками.