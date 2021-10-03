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Красота в необычном: топ милозвучных английских слов

Мы привыкли размышлять об английском как о способе общения, способе добыть ценную информацию и новых друзей. А рассматривали ли вы когда-нибудь этот язык с точки зрения творчества и красоты? Каждые 4 минуты появляется новое английское слово и множество из них весьма любопытны, поскольку необычны и забавны, но полностью понятны современным людям. К тому же, существует несколько объективных причин милозвучности английского. Ну и куда же без списка самых красивых английских слов? Давайте сегодня поговорим об этом.

Красивые английские слова

Английский красив. Почему?

Английский занимает пятое место в списке самых милозвучных языков мира. Лингвисты давно выделили три основные причины этому интересному феномену:

  • Естественная благозвучность. Звуки английского разнообразны, шипящие практически не используются, много продолжительных гласных. Помимо прочего, хотя правильный говор требует определенной тренировки артикуляции, в английском нет слишком труднопроизносимых слов.

  • Семантика. Заимствованные из других языков слова есть и в английском, а знакомое и похожее в разных языках автоматически кажется нам красивым. Такие слова как delicacy, eternity, fantastic, galaxy и liberty не родные языку, а в английском таких много.

  • Эмоциональная окраска лексики. Среди многих приёмов – огромное количество идиом, разнообразный сленг и широкое применение ласкательных суффиксов.

А теперь поговорим о новом и интересном.

Английский и его милозвучные обновления

Время идёт, всё меняется, а происходящие события, тренды и тенденции способствуют появлению новых слов. Вот несколько крайне интересных новинок:

  • Baggravation – специфическое чувство тревоги людей в аэропорту, сопровождающее человека, наблюдающего как остальные забирают свой багаж, а его собственной сумки всё нет и нет.

  • Book hangover (дословно: книжное похмелье) – ощущение глубокой тоски и грусти после дочитывания увлекательной книги, сопутствующееся чувством нереальности реального мира.

  • Coffee face (дословно: кофейное лицо) – утреннее лицо недовольного человека перед тем, как он выпил кофе.

  • Computer-face (дословно: компьютерное лицо; есть глагол to computer-face – делать компьютерное лицо) – сидеть, глядя в экран с сосредоточенным лицом, создавая видимость работы для окружающих.

  • Cyberchondriac (дословно: киберхондрик) – человек, страстно гуглящий все симптомы подряд.

  • First world problems (дословно: проблемы первого мира) – проблемы людей стран первого мира, очевидно непонятные и неактуальные для людей из стран третьего мира: нестабильная пенка на купленном капуччино, проблемы с интернетом, необходимость путешествовать в слегка или не очень удобных обстоятельствах. Часто употребляется в саркастической манере.

  • iFinger – специальное название пальца, который намеренно оставляют чистым от еды и всего остального, чтобы можно было продолжать листать ленту новостей параллельно.

  • Screenager – тинейджер, проводящий всё своё время у экранов. От сочетания английских слов teenager и screen.

Конечно, это далеко не все новинки. Список регулярно обновляется и дополняется. А теперь прямиком к хит-параду красивых английских слов и примеров их применения.

Красивые слова на английском языке

Топ красивых английских слов

  1. Aurora [ɔːˈrɔːrə] — северное сияние

  2. Butterfly [ˈbʌtə(r)ˌflaɪ] — бабочка

  3. Constellation [ˌkɒnstəˈleɪʃ(ə)n] — созвездие

  4. Dawn [dɔːn] — рассвет

  5. Eternity [ɪˈtɜː(r)nəti] — вечность

  6. Faith [feɪθ] — вера

  7. Golden [ˈɡəʊld(ə)n] — золотой

  8. Halcyon [ˈhælsiən] — безмятежный

  9. Inspiration [ˌɪnspəˈreɪʃ(ə)n] — вдохновение

  10. Jubilation [ˌʤuːbɪˈleɪʃən ] — ликование

  11. Kindle [ˊkɪndl] — зажигать

  12. Love [lʌv] — любовь

  13. Melody [ˈmɛlədi] — мелодия

  14. Naive [nɑːˈiːv ] — наивный

  15. Oblivion [ əˈblɪvɪən ] — забвение

  16. Passion [ˈpæʃ(ə)n] — страсть

  17. Quintessential [ˌkwɪntɪˈsɛnʃ(ə)l ] – основной, наиболее существенный

  18. Reflection [rɪˈflɛkʃən ] – отражение

  19. Smile [smʌɪl] — улыбка

  20. Twinkling [ˈtwɪŋk(ə)lɪŋ] — мерцающий, сверкающий

  21. Umbrella [ʌmˈbrɛlə ] – зонт

  22. Volcano [vɒlˈkeɪnəʊ ] – вулкан

  23. Wonderful [ˈwʌndə(r)f(ə)l] — замечательный, чудесный

  24. Xylophone [ˈzīləˌfōn] — ксилофон

  25. Yesterday [‘jestədi] — вчера

  26. Zeal [ ziːl ] — рвение, инициативность

Специально постарались не только объяснить вам тенденции современного словообразования и красоты английского в общем, но и подобрать по примеру на каждую букву английского алфавита. Всегда проще заниматься чем-то, что нравится, и если красота английского поможет вам в процессе его изучения – то да будет так.

3 октября, 2021 | Category: Новости
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