Красота в необычном: топ милозвучных английских слов

Мы привыкли размышлять об английском как о способе общения, способе добыть ценную информацию и новых друзей. А рассматривали ли вы когда-нибудь этот язык с точки зрения творчества и красоты? Каждые 4 минуты появляется новое английское слово и множество из них весьма любопытны, поскольку необычны и забавны, но полностью понятны современным людям. К тому же, существует несколько объективных причин милозвучности английского. Ну и куда же без списка самых красивых английских слов? Давайте сегодня поговорим об этом.

Английский красив. Почему?

Английский занимает пятое место в списке самых милозвучных языков мира. Лингвисты давно выделили три основные причины этому интересному феномену:

Естественная благозвучность. Звуки английского разнообразны, шипящие практически не используются, много продолжительных гласных. Помимо прочего, хотя правильный говор требует определенной тренировки артикуляции, в английском нет слишком труднопроизносимых слов.

Семантика. Заимствованные из других языков слова есть и в английском, а знакомое и похожее в разных языках автоматически кажется нам красивым. Такие слова как delicacy, eternity, fantastic, galaxy и liberty не родные языку, а в английском таких много.

Эмоциональная окраска лексики. Среди многих приёмов – огромное количество идиом, разнообразный сленг и широкое применение ласкательных суффиксов.

А теперь поговорим о новом и интересном.

Английский и его милозвучные обновления

Время идёт, всё меняется, а происходящие события, тренды и тенденции способствуют появлению новых слов. Вот несколько крайне интересных новинок:

Baggravation – специфическое чувство тревоги людей в аэропорту, сопровождающее человека, наблюдающего как остальные забирают свой багаж, а его собственной сумки всё нет и нет.

Book hangover (дословно: книжное похмелье) – ощущение глубокой тоски и грусти после дочитывания увлекательной книги, сопутствующееся чувством нереальности реального мира.

Coffee face (дословно: кофейное лицо) – утреннее лицо недовольного человека перед тем, как он выпил кофе.

Computer-face (дословно: компьютерное лицо; есть глагол to computer-face – делать компьютерное лицо) – сидеть, глядя в экран с сосредоточенным лицом, создавая видимость работы для окружающих.

Cyberchondriac (дословно: киберхондрик) – человек, страстно гуглящий все симптомы подряд.

First world problems (дословно: проблемы первого мира) – проблемы людей стран первого мира, очевидно непонятные и неактуальные для людей из стран третьего мира: нестабильная пенка на купленном капуччино, проблемы с интернетом, необходимость путешествовать в слегка или не очень удобных обстоятельствах. Часто употребляется в саркастической манере.

iFinger – специальное название пальца, который намеренно оставляют чистым от еды и всего остального, чтобы можно было продолжать листать ленту новостей параллельно.

Screenager – тинейджер, проводящий всё своё время у экранов. От сочетания английских слов teenager и screen.

Конечно, это далеко не все новинки. Список регулярно обновляется и дополняется. А теперь прямиком к хит-параду красивых английских слов и примеров их применения.

Топ красивых английских слов

Aurora [ɔːˈrɔːrə] — северное сияние Butterfly [ˈbʌtə(r)ˌflaɪ] — бабочка Constellation [ˌkɒnstəˈleɪʃ(ə)n] — созвездие Dawn [dɔːn] — рассвет Eternity [ɪˈtɜː(r)nəti] — вечность Faith [feɪθ] — вера Golden [ˈɡəʊld(ə)n] — золотой Halcyon [ˈhælsiən] — безмятежный Inspiration [ˌɪnspəˈreɪʃ(ə)n] — вдохновение Jubilation [ˌʤuːbɪˈleɪʃən ] — ликование Kindle [ˊkɪndl] — зажигать Love [lʌv] — любовь Melody [ˈmɛlədi] — мелодия Naive [nɑːˈiːv ] — наивный Oblivion [ əˈblɪvɪən ] — забвение Passion [ˈpæʃ(ə)n] — страсть Quintessential [ˌkwɪntɪˈsɛnʃ(ə)l ] – основной, наиболее существенный Reflection [rɪˈflɛkʃən ] – отражение Smile [smʌɪl] — улыбка Twinkling [ˈtwɪŋk(ə)lɪŋ] — мерцающий, сверкающий Umbrella [ʌmˈbrɛlə ] – зонт Volcano [vɒlˈkeɪnəʊ ] – вулкан Wonderful [ˈwʌndə(r)f(ə)l] — замечательный, чудесный Xylophone [ˈzīləˌfōn] — ксилофон Yesterday [‘jestədi] — вчера Zeal [ ziːl ] — рвение, инициативность

Специально постарались не только объяснить вам тенденции современного словообразования и красоты английского в общем, но и подобрать по примеру на каждую букву английского алфавита. Всегда проще заниматься чем-то, что нравится, и если красота английского поможет вам в процессе его изучения – то да будет так.