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Грету Тунберг заметили в объятиях молодого человека

18-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг была замечена в компании молодого человека на шествии в защиту климата в Милане. Об этом пишет газета Daily Mail.

На снимках, сделанных местным репортером, видно, как девушка кормит чипсами неизвестного юношу, а тот ее нежно обнимает за плечи. Кадры были сделаны во время экозащитного мероприятия Fridays 4 Future.

В августе Тунберг снялась для обложки скандинавской версии издания Vogue и раскритиковала индустрию моды. На размещенных в Instagram журнала кадрах 18-летняя знаменитость позирует в лесу вместе с лошадьми. Ее запечатлели в бежевом костюме, состоящем из свитера и брюк, и тренче длины макси того же цвета. Тунберг также засняли в белом джемпере и объемном разноцветном кардигане.

3 октября, 2021 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес
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