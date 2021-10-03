Фильм Гая Ричи со Стэйтемом в главной роли переименовали и назначили дату выхода

Гай Ричи во всю работает над шпионким триллером, главную роль в котором доверил своему любимчику Джейсону Стэйтему. Ранее, проект носил название «Пять глаз», но теперь, его переименовали и назначили дату премьеры.

На странице в Твиттере проекта опубликовали дату релиза — 21 января 2022 года. А из названия страницы ясно, что теперь, фильм называется «Операция “Фортуна”».

Почему проект получил другое название не говорят, но предыдущее название было вполне оправдано сюжетом.

Картина расскажет о двух мужчинах: агенте МИ-6, нанятого альянсом по разведке «Five Eyes», и эксперте ЦРУ, которые должны остановить продажу нового смертосного оружия.

Компанию на съемочной площадке Джейсону составили Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт и другие.