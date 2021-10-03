Американские ученые рассказали об опасности новой мутации коронавируса

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США установили, что новая мутация коронавируса позволяет ему быстрее распространяться по воздуху.

Как сообщает The New York Times, специалисты сравнили варианты коронавируса «альфа» (британский штамм) и «дельта» (индийский) с более ранними штаммами и выяснили, что он эволюционирует и более эффективно передается воздушно-капельным путем.

SARS-CoV-2 главным образом передается воздушно-капельным путем, когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении. Заразиться также можно, прикоснувшись к зараженной поверхности, а затем к глазам, рту или носу, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ученые пришли к выводу, что штамм «альфа» с гораздо большей вероятностью вызывает новые инфекции через передачу в маленьких каплях.

Еще одно исследование, проведенное специалистами из Университета Мэриленда в США, показало, что при альфа-варианте коронавируса количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе увеличивается по сравнению с более ранними штаммами. Те, кто заразился альфа-штаммом, выдыхали приблизительно в 100 раз больше вирусных частиц.

Штамм «дельта» гораздо заразнее, чем оригинальный вариант коронавируса, отмечали ранее специалисты. По их мнению, новые мутации в будущем сделают вирус еще более приспособленным к передаче от человека к человеку. Однако уже существующие меры предосторожности способны предотвратить его распространение, например, ношение масок.