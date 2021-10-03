Американки потребовали право на аборт в Вашингтоне

Тысячи американок вышли на улицы Вашингтона, чтобы поучаствовать в «Марше женщин», который призван привлечь внимание политиков и общества к проблемам неравноправия. Об этом сообщает The Washington Post.

Участники демонстрации провели митинг на Площади свободы недалеко от Белого дома и прошли шествием к зданию Верховного суда США. По словам организаторов, в общей сложности было проведено около 600 акций по всей стране.

Многие участницы держали в руках плакаты со слоганами «Я женщина, а не инкубатор», «Мое тело – мой выбор» и другими. Демонстранты требовали не допустить ужесточения законов об абортах в стране и выступали против закона, вступившем в силу в Техасе в начале сентября. Теперь в штате в большинстве случаев запрещено проведение абортов после шести недель беременности. Запрет действует и в тех случаях, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Помимо этого закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила.