Жителям Швейцарии заплатят за привитых от коронавируса друзей

Новую «акцию» придумал Федеральный совет, который пообещал выплачивать людям по 50 франков (почти четыре тысяч рублей) за каждого сделавшего прививку друга или родственника. Используя тактику «приведи друга», правительство намерено значительно увеличить число вакцинированных.

При этом вознаграждение заплатят не деньгами, а купонами. В кабинете министров решают сферы, где их можно будет применить. Скорее всего, купоны разрешат тратить в кино, ресторанах и прочих развлекательных заведениях.

На данный момент вакцинированы 42 процента из 8,7-миллионного населения Швейцарии. «Уровень иммунизации остается очень низким, и это означает, что мы не можем положить конец мерам сдерживания», — подчеркнул министр здравоохранения Ален Берсет (Alain Berset). Согласно официальным данным, в Швейцарии и соседнем княжестве Лихтенштейн за все время зарегистрировано более 841 тысячи случаев COVID-19 и более 10,7 тысячи случаев смерти.