Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из‑за роста трафика после выхода «Игры в кальмара»

SK Broadband требует, чтобы сервис возместил ему расходы, связанные с увеличением трафика и проведением технического обслуживания.
Компания пошла на этот шаг после того, как ранее суд Сеула заявил, что Netflix должен «разумно» дать что-то на замену интернет-провайдеру за использование сети. Об этом пишет Reuters.
Популярные сериалы сделали Netflix вторым по величине генератором трафика данных в стране после YouTube. Но ни онлайн-кинотеатр, ни видеохостинг не платят сборы за использование сети, как это делают Amazon, Apple и Facebook.
В SK Broadband уточнили, что с мая 2018 года трафик Netflix вырос в 24 раза — до 1,2 триллиона бит данных в секунду. И всё это благодаря популярности «Игры в кальмара» и других южнокорейских сериалов, выходивших на сервисе. По подсчётам компании, за 2020 год Netflix должен ей 27,2 миллиарда вон (около 23 миллионов долларов).
«Игра в кальмара» — последний хит стриминга, снискавший популярность по всему миру, в том числе и в Южной Корее.
Представители сервиса сообщали, что сериал может опередить по популярности «Бриджертонов», став самым просматриваем шоу за перый месяц после выхода.
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