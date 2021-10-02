Netflix установил гигантскую копию куклы-убийцы из корейского сериала «Игра в кальмара» в торговом центре на Филиппинах Телескоп «Джеймс Уэбб» не будет переименован, несмотря на возмущение активистов » Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из‑за роста трафика после выхода «Игры в кальмара» SK Broadband требует, чтобы сервис возместил ему расходы, связанные с увеличением трафика и проведением технического обслуживания. Компания пошла на этот шаг после того, как ранее суд Сеула заявил, что Netflix должен «разумно» дать что-то на замену интернет-провайдеру за использование сети. Об этом пишет Reuters. Netflix ответил , что рассмотрит претензию SK Broadband, в то же время будет искать диалог и изучать способы работы с провайдером, чтобы гарантировать безопасность клиентов. Популярные сериалы сделали Netflix вторым по величине генератором трафика данных в стране после YouTube. Но ни онлайн-кинотеатр, ни видеохостинг не платят сборы за использование сети, как это делают Amazon, Apple и Facebook. В SK Broadband уточнили, что с мая 2018 года трафик Netflix вырос в 24 раза — до 1,2 триллиона бит данных в секунду. И всё это благодаря популярности «Игры в кальмара» и других южнокорейских сериалов, выходивших на сервисе. По подсчётам компании, за 2020 год Netflix должен ей 27,2 миллиарда вон (около 23 миллионов долларов). «Игра в кальмара» — последний хит стриминга, снискавший популярность по всему миру, в том числе и в Южной Корее. Представители сервиса сообщали, что сериал может опередить по популярности «Бриджертонов», став самым просматриваем шоу за перый месяц после выхода.