Власти ЦАР рассказали о преступлениях военных из РФ

В ходе наступления на повстанцев в Центральноафриканской Республике (ЦАР) права человека нарушали правительственные войска и российские военные советники. Об этом заявил министр юстиции страны Арно Джубайе-Абазене, передает DW.

По его словам, люди, ответственные за эти инциденты, делятся на три категории, не считая миротворцев ООН: силы безопасности ЦАР, их «российские инструкторы», а также повстанцы. Кроме того, акты насилия совершали и солдаты Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.

Военнослужащих из ЦАР, совершивших преступления, уже преследуют по закону. Решение в отношении представителей из других страны должны принять правительства соответствующих государств, добавил Джубайе-Абазене.

Напомним, в конце марта группа экспертов ООН обвинила российских «наемников» в серьезных нарушениях прав человека в ЦАР. Сообщалось, что имели место казни, пытки во время допросов, произвольные аресты и изгнание гражданского населения.