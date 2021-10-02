«Вечный Лукашенко»: диктатор Беларуси заявил, что будет президентом всегда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл планы на будущее. В интервью телеканалу CNN он заявил, что если Запад будет «нападать» на его страну, то он будет президентом всегда.

Все будет зависеть в том числе от действий стран Запада и степени их агрессивности по отношению к Белоруссии, добавил Лукашенко, который находится у власти в стране в течение 27 лет.

«Должен быть мир и спокойствие, чтобы не было разрушено то, что я построил как первый президент Белоруссии. <…> Но если вы будете нападать на нас все время, сбрасывать бомбы, отказывать нам в нашем собственном мнении, в нашей идентичности и в нашей независимости, тогда я буду президентом всегда. Я буду защищать то, что создал вместе с белорусским народом, ценой собственной жизни, если необходимо», — подчеркнул Лукашенко.