В Великобритании военных привлекут к доставке топлива на заправки

В рамках действий по решению топливного кризиса в Великобритании военных привлекут к доставке топлива на АЗС. Об этом заявил глава Минобороны Бен Уоллес. По словам министра, из-за нехватки топлива на заправках власти привлекут до 200 военных для доставки. Уоллес подчеркнул, что вооруженные силы готовы заполнить любые «критические вакансии», пока ситуация не стабилизируется.

Военные уже начали проходить курсы по вождению автоцистерн по всей территории Соединенного Королевства. Также планируется использовать резервный парк бензовозов.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании могут привлечь армию для борьбы с дефицитом топлива. Серьезный дефицит водителей грузовиков привел к тому, что в Великобритании не хватает топлива из-за задержки поставок. Ситуация вызвала панику у автомобилистов. Нехватка дальнобойщиков возникла из-за выхода Британии из ЕС. Многие мигранты не вернулись в Соединенное Королевство.