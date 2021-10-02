Телескоп «Джеймс Уэбб» не будет переименован, несмотря на возмущение активистов

NASA не будет переименовывать космический телескоп «Джеймс Уэбб» — об этом рассказал научный сотрудник программы обсерватории Эрик Смит, который сообщил об актуальном статусе обсерватории. «Джеймс Уэбб» уже покинул базу Northrop Grumman в Калифорнии и отправлен на контейнеровозе в Южную Америку на космодром Куру. NASA специально не сообщало об отплытии судна с телескопом и не сообщает дату прибытия на космодром, исходя из соображений безопасности.
Пока «Джеймс Уэбб» в пути, на Куру уже полным ходом идет подготовка к запуску, который запланирован на ракете Ariane 5 18 декабря. Параллельно другая ракета Ariane 5 готовится к коммерческому пуску, запланированному на 23 октября. Если он пройдет успешно, то ничто не должно помешать запустить и телескоп в декабре.
Также у Смита спросили, как NASA реагирует на требования ряда активистов переименовать «Джеймс Уэбб». Была написана даже соответствующая петиция. Телескоп назван в честь администратора NASA, который возглавлял агентство на протяжении большей части 1960-х годов. Активисты ссылаются на утверждения о том, будто в начале своей карьеры в Госдепартаменте США Джеймс Уэбб занимался «чисткой» департамента от членов ЛГБТ-сообщества. Упоминался даже один случай и во время работы Уэбба в NASA.
Однако Смит привел слова нынешнего администратора NASA Билла Нельсона, который прокомментировал ситуацию: «Мы не нашли никаких аргументов, которые могли бы оправдать изменение названия космического телескопа «Джеймс Уэбб». Смит также добавил, что NASA не планировало делать никаких официальных заявлений, поскольку эта история не нашла подтверждения.
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