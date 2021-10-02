Тайвань звинуватив Китай у найбільшому в історії порушенні повітряного простору

Про це повідомляє Reuters.

У Тайвані стверджують, що двома хвилями у зоні його ППО пролетіли 38 літаків. Перша — в районі контрольованих Тайванем островів Пратас. Друга — в районі протоки Баші — ключового водного шляху, що зв’язує Тихий океан з Південнокитайським морем та відокремлює Тайвань від Філіппін

Тайвань відправив бойові літаки, щоб перешкодити китайським літакам, а ракетні системи були розгорнуті для спостереження за ними.

Зазначається, що Китай загалом задіяв 28 літаків J-16, чотири винищувачі Су-30, чотири бомбардувальники H-6 з ядерними боєголовками, один протичовновий літак і літак дальнього радіолокаційного стеження.