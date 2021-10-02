Раскрыты подробности нового романа Джоли

Анджелина Джоли и Эйбел Тесфайе уже несколько раз попали в объективы папарацци, а западная желтая пресса твердит, что Энджи «сияет», говоря о певце. Только вот не все так однозначно.

О романе между Джоли и The Weeknd пока очень рано говорить. У звездных артистов есть общие интересы, которые они с большим удовольствием обсуждают, а также — планы на совместные проекты. Словом, романтики в отношениях пока что не наблюдается.

«Они не встречаются. Эйбелю нравится узнавать ее поближе, и он чувствует, что у них сформировалась тесная связь. Недавно они говорили о партнерстве по нескольким гуманитарным проектам. Он любит говорить о фильмах и искусстве», — заявил американскому порталу EOnline инсайдер, приближенный к паре.

При этом их крепкая дружба вполне может перерасти в нечто большее, только вот посторонняя публика об этом не узнает — в том же издании твердят, что после громких разрывов и Анджелина Джоли, и Эйбел Тесфайе предпочитают максимально скрывать свою личную жизнь.