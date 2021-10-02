Президент Грузии отказалась помиловать арестованного Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

По ее словам, «ответ один, простой и окончательный — нет, никогда».

Глава государства отметила в своем выступлении по телевидению, что Саакашвили вернулся в Грузию «для дестабилизации». С ней согласился и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, отметив, что «задержание Саакашвили позволило предотвратить беспорядки в стране».

Между тем прокурор Грузии уточнил, что политик был задержан «на конспиративной квартире», а не сдался сам, как сообщали СМИ.

К арестованному сегодня Саакашвили уже впустили адвоката, передает «Sputnik Грузия».

Саакашвили ранее анонсировал свое возвращение на родину 2 октября, в день выборов в парламент, несмотря на угрозу ареста и уголовного преследования. В МВД Грузии изначально сообщали, что он не пересекал границу.