Нового Джеймса Бонда предложили сыграть ЛГБТ-актеру

После выхода заключительной части бондианы с Дэниэлом Крэйгом в Сети продолжают гадать, кто станет следующим агентом 007. Роль пророчат звезде «Бриджертонов» Реге Пейджу, а сам Крэйг хотел бы видеть в этом амплуа кого угодно, только не женщину.

Альтернативную идею предложил актер Бен Уишоу. Он советуют продюсерам франшизы присмотреться к ЛГБТ-актерам. По его мнению, такой поступок был бы весьма смелым и необычным, а значит, привлек бы новую волну внимания к персонажу.

«Я действительно считаю, что мы должны работать над созданием мира, в котором каждый может играть кого угодно. Это было бы по-настоящему захватывающе, если бы при выборе кандидата на такую роль сексуальная ориентация не имела бы значения. Думаю, это был бы настоящий прогресс», — сказал Уишоу в беседе с журналом Attitude.

Сейчас на эту роль с таким бэкграундом лучше всего подходят Люк Эванс, известный по франшизе «Форсаж», а также Джонатан Бэйли из «Доктора Кто», считает Уишоу. Он отметил, что оба актера сильно выросли в творческом плане за последние пять лет и явно достойны сыграть Бонда.