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«Хотел устроить госпереворот»: в Грузии назвали «цель» приезда Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну, «чтобы устроить госпереворот». Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает Interpressnews.

«Он ехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы свергнуть правительство. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», — отметил политик.

Кобахидзе пообещал, что все процедуры, которые будут проводиться в отношении экс-президента, будут соответствовать правовым нормам.

Напомним, 1 октября Саакашвили сообщил, что, впервые за последние восемь лет, вернулся в Грузию. В тот же день его задержали и отправили в тюрьме города Рустави. Политик объявил голодовку.

2 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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