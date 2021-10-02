Хелена Бонем Картер сыграет в продолжении «Энолы Холмс»

Хелена Бонем Картер присоединится к Милли Бобби Браун и Генри Кавиллу в продолжении приключенческой ленты «Энола Холмс» от студии Legendary и стриминга Netflix. Актрисе предстоит вновь сыграть, в экранизациях книг Нэнси Спрингер, Эвдорию Холмс, матриарха знаменитой семьи сыщиков.

Напомним, что в первой части рассказывалась история Энолы (Браун), непокорной сестры-подростка Шерлока Холмса (Генри Кавилл), которая сама по себе является одаренным сыщиком и часто умудряется перехитрить своих знаменитых братьев и сестер.

Лауреат премии «Эмми» и премии Британской Киноакадемии режиссер Гарри Брэдбир и лауреат премии «Тони» писатель Джек Торн также возвращаются для создания сиквела. Вышедшая в 2020 году лента “Энола Холмс» оказалась настоящим хитом для Netflix, стриминг отчитывался о 76 миллионах абонентах, посмотревших фильм в течение первых 28 дней с момента его выхода.

Основная часть съемочного процесса второй серии пройдет в Лондоне. Картина будет создана киностудией Legendary в партнерстве с Netflix после того, как стриминговая компания приобрела в прошлом году права на дистрибуцию первого фильма по всему миру, за исключением Китая. «Энола Холмс 2» выйдет в 2023 году.