Джейк Джилленхол начал встречаться с ровесницей Тома Холланда

Звезда фильма «Человек-паук: Вдали от дома», 40-летний актер Джейк Джилленхол, взял пример со своего младшего коллеги Тома Холланда и нашел себе девушку, которая соответствует возрасту его юного приятеля.
Джейк начал встречаться с 25-летней моделью Жанной Кадье. Пара впервые вышла в свет вместе на Нью-Йоркском кинофестивале. Однако, по данным СМИ, они встречаются с 2018 года, но до этого дня скрывали свои отношения.
Ранее Джейк покорил своим обаянием Кирстен Данст и Риз Уизерспун, был в отношениях с певицей Тейлор Свифт, а также с моделью Алиссой Миллер, но все они разбили ему сердце.
Возможно, поэтому артист решил найти для себя партнершу на 15 лет моложе. Фанаты отмечают, что пара отлично смотрится вместе, а Жанны по типажу очень напоминает 17-летнюю звезду «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.
«Мне одной кажется, что Жанна Кадье вылитая копия Милли Бобби Браун? Видимо, мы уже знаем, кто через лет пять станет новой возлюбленной Джейка», — отшутилась одна из комментирующих эту новость на YouTube.
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