Джейк Джилленхол начал встречаться с ровесницей Тома Холланда

Звезда фильма «Человек-паук: Вдали от дома», 40-летний актер Джейк Джилленхол, взял пример со своего младшего коллеги Тома Холланда и нашел себе девушку, которая соответствует возрасту его юного приятеля.

Джейк начал встречаться с 25-летней моделью Жанной Кадье. Пара впервые вышла в свет вместе на Нью-Йоркском кинофестивале. Однако, по данным СМИ, они встречаются с 2018 года, но до этого дня скрывали свои отношения.

Ранее Джейк покорил своим обаянием Кирстен Данст и Риз Уизерспун, был в отношениях с певицей Тейлор Свифт, а также с моделью Алиссой Миллер, но все они разбили ему сердце.

Возможно, поэтому артист решил найти для себя партнершу на 15 лет моложе. Фанаты отмечают, что пара отлично смотрится вместе, а Жанны по типажу очень напоминает 17-летнюю звезду «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.