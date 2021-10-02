8 романтических фильмов с осенним настроением — что посмотреть

Осенью мы как никогда сильно чувствуем недостаток общения. Это связано со многими факторами, но сейчас не об этом, потому что мы хотим посоветовать тебе несколько романтических фильмов с осенней атмосферой, которые согреют тебя в этот прохладный день, как объятия любимого человека.

Не зря в самых романтических фильмах главные события и изменения в жизни героев происходят именно осенью. Режиссеры любят играть с меланхолическими настроениями этого времени года, и это идет только на пользу сюжету.

Итак, держи список трогательных кинокартин о любви, которые стоит посмотреть, когда на улице прохладная погода, а за окном виднеются пожелтевшие листья.

Начнем с классической романтической комедии 1989 года «Когда Гарри встретил Салли». В ней нам показывают историю отношений длиной в 10 лет, но все мимишные эпизоды происходят именно на фоне осеннего Нью-Йорка.

Вслед советуем к просмотру фильм 2000 года «Осень в Нью-Йорке», который расскажет об отношениях 48-летнего мужчины с 22-летней девушкой. Спойлер: в конце ты будешь сильно плакать!

Замыкает тройку драма 1994 года «Легенды осени». В центре сюжета три брата, которые влюблены в одну девушку, но только к одному из них она испытывает взаимные чувства. Ситуация осложняется Первой мировой войной и другими вещами, о которых ты узнаешь после просмотра.

8 романтических фильмов с осенней атмосферой:

«Когда Гарри встретил Салли», 1989;

«Осень в Нью-Йорке», 2000;

«Легенды осени», 1994;

«Легкое поведение», 2008;

«Трудности перевода», 2003;

«Мой парень — псих», 2012;

«Сладкий ноябрь», 2001;

«Бойфренд из будущего» 2013.