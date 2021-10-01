«Звездные войны» возвращаются: Disney выпускает «долгострой» о космическом повстанце

В картине, на производство которой ушло пять лет, появятся герои из новых фильмов вселенной.

Корпорация Disney продолжает развивать франшизу «Звездные войны» после феноменального успеха сериала «Мандалорец» со звездой «Игры престолов» Педро Паскалем в главной роли.

Целых пять лет студия разрабатывала новый проект под названием «Андора». Эта лента станет приквелом фильма «Изгой-один». В центре сюжета повстанец Кассиан Андора, его играет мексиканец Диего Луна.

«Для меня большая честь выполнить эту работу. У меня была возможность стать частью команды, которой я восхищаюсь. Это тяжелое время для съемок, нам по-настоящему повезло. Мы закончили съемки и сейчас готовим материал к просмотру», — рассказал Диего.

По его словам, фанаты киновселенной смогут увидеть в «Андоре» уже знакомых им персонажей «Звездных войн», но, кто именно это будет, Луна не сообщил.

«Вы точно увидите знакомые лица. Я могу рассказать вам об этом проекте так, как этого не сделает никто другой, но что бы я ни сказал, я не испорчу впечатлений от концовки», — заявил артист в интервью изданию Deadline.

Премьера намечена на 2022 год.