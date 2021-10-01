Звезда «Игры престолов» продала дом за 15 млн долларов

Звездная пара певца Джо Джонаса и звезды сериала «Игра престолов» Софи Тернер продала свой дом в Лос-Анджелесе почти за 15 млн долларов. Знаменитости выложили его на продажу еще в июне, но до сих пор не находилось подходящего покупателя.

Об этом рассказывает издание Architecturaldigest, демонстрируя фотографии шикарного поместья. Супруги купили его почти сразу после строительства в 2019 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Современный дом, спроектированный архитектором Джеем Омаром, имеет 10 спален и 11 ванных комнат, разбросанных в основном и гостевом помещениях. По соседству живут брат Джонаса Ник со своей женой Прянкой Чопрой.

На территории есть бассейн, гараж на 4 машины, место для просмотра фильмов с проектора, тренажерный зал и даже спа-центр. Здание оснащено расширенной системой охраны, объемного звучания и столом для диджея.