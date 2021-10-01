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«Я уже в Батуми»: Саакашвили объявил о возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прибыл на родину. Об этом он написал в Facebook.

«Доброе утро, Грузия! Уже из Грузии спустя восемь лет», — написал экс-президент.

Вскоре он выпустил видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми, и призвал грузин голосовать за оппозиционных деятелей.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам сказали, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на территории страны.

Ранее Саакашвили уже заявлял о намерении вернуться в страну к октябрьским выборам. В Грузии он находится во внутригосударственном розыске по нескольким уголовным делам. Грузинские власти обещали задержать его сразу же после перехода границы.

1 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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