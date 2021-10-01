Windows 11 назвали «головной болью» для компаний

Государственным организациям и частным компаниям предсказали сложный процесс обновления компьютеров своих сотрудников до Windows 11. Об этом сообщает издание Techradar.

Журналисты ссылаются на исследование агентства Lansweeper, специалисты которого проанализировали 30 миллионов рабочих станций 60 тысяч организаций. В заключении говорится, что только 44,4 процента компьютеров готовы для обновления до Windows 11. По словам авторов, это означает, что системным администраторам компаний придется вручную обновлять ПК сотрудников, что обернется «головной болью».

По данным агентства, лишь около половины компьютеров имели рабочий криптографический модуль TPM, необходимый для установки ОС. Обновление виртуальных рабочих станций, которые широко используются в крупных компаниях, назвали самым проблемным. По статистике, только на 0,23 процента компьютеров был активирован модуль TPM, лишь 66,4 процента устройств имели необходимый набор оперативной памяти для корректной работы.

Автоматическая установка Windows 11 на серверы, по мнению экспертов, практически невозможна. По данным Lansweeper, 98 процентов серверного оборудования не отвечает минимальным системным требованиям. В заключении отмечается, что жизненный цикл Windows 10 продлен до 2025 года, а значит у представителей корпоративного сектора есть около четырех лет на переход.