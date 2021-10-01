Владелица салонов «Экспресс-маникюр» подала декларацию на должность вице-премьера в кабмине Шмыгая — она будет заниматься стратегическими отраслями экономики.

Об этом свидетельствует поданная ею 30 сентября уточненная декларация кандидата на должность в Едином государственном реестре деклараций, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно документу, право собственности на торговую марку «Экспресс-маникюр» к активам Липовской-Эргюль относится с 2009 года.

Доход Липовской-Эргюль за 2020 год в размере 20,4 тыс. грн указан с основного места работы — зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Муж — гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан — за прошлый год получил 633,84 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co.

Согласно госреестру, мужчина с такими же данными, как у мужа декларанта, был совладельцем туристической компании «Карья тур», признанной банкротом в 2010 году.

Липовская-Эргюль владеет земельным участком площадью 1000 кв. м в с. Ревне Бориспольского района, совместно с мужем, дочерью и отцом — квартирой в Киеве 71,5 кв. м и вместе с мужем и дочерью — квартирой 189,4 кв. м в Турции.

Она также задекларировала три сумки Chanel общей стоимостью более 700 тыс. грн, одежду этой марки и марки Fendi примерно на 2 млн грн, а также ювелирные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тыс. грн.

В ее собственности находится автомобиль Range Rover Sport 2016 г.в., в собственности мужа — Mercedes-Benz E180 тоже 2016 г.в. Кроме этого, на условиях договора лизинга с ООО «УЛФ-Финанс» декларант пользуется Toyota Rav-4 Hybrid 2018 г.в.

Кандидат на должность, в частности, задекларировала наличными $378 тыс., EUR 877 тыс. и 1,5 млн грн. Почти 1 млн грн она одолжила третьим лицам.