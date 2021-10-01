В США запретили продавать IQOS из-за смертельной опасности последних. Попытка была запретить и ранее, но только сейчас в обществе возник консенсус.

Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила компаниям Altria и Philip Morris продавать на территории страны устройства для нагрева табака IQOS. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В январе RJ Reynolds Tobacco — главный конкурент Altria и Philip Morris — подал против них иск, обвинив в использовании технологии нагревания табака, которую ранее запатентовали специалисты ReynoldsAmerican (дочерней компании British American Tobacco), и предназначенной для Glo и вейпов Vype и Vuse.

Посягательство на нашу интеллектуальную собственность подрывает нашу возможность инвестировать и создавать инновации RJ Reynolds Tobacco о причинах иска против Altria и Philip Morris

Дальнейшая судьба иска

Теперь иску предстоит пройти административную проверку. Ожидается, что она продлится два месяца. Если решение ITC останется в силе, Philip Morris не сможет продавать устройства IQOS уже с ноября. Постановление вступит в силу после того, как его утвердит президент США Джо Байден.

Кроме того, аналогичный иск против Philip Morris на нескольких международных рынках подала British American Tobacco. Однако суды Великобритании и Греции встали на сторону Philip Morris.

Представители Altria и Philip Morris уже сообщили, что намерены подать апелляцию, поскольку считают патенты Reynolds American недействительными.

Проблемы Juul

Ранее с проблемами столкнулся другой американский производитель систем для доставки никотина — Juul. Штат Северная Каролина обвинил его в пропаганде курения среди подростков. В иске утверждалось, что электронные сигареты Juul способствуют развитию никотиновой зависимости у молодых людей, привлекая их современным дизайном устройств и сладкими вкусами, которые можно было беспрепятственно купить в интернете.

Компания согласилась урегулировать иск. Теперь Juul нельзя включать несовершеннолетних жителей штата в целевую аудиторию для рекламы и приглашать для съемок в ней людей моложе 35 лет. Сделка также подразумевает лимит на электронные устройства и картриджи, которые можно будет купить в Северной Каролине ежемесячно или ежегодно. Кроме того, компания заплатит в течение шести лет 40 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей) Северной Каролине.

Примечательно, что судебные иски на производителя электронных сигарет подают не впервые. Аналогичные обвинения в адрес Juul поступают от государственных чиновников, учебных округов и даже самой молодежи США.

Борьба в США

В США фиксируется рост числа смертей среди вейперов и повреждения легких. Считается, что они могут быть связаны с ядовитыми химическими парами или токсичными газами.

Администрация президента США Джо Байдена хотела потребовать от табачных компаний снизить уровень никотина во всех продаваемых на территории страны сигаретах до уровня, при котором они не вызывают привыкания. Кроме того, под полный запрет могут попасть сигареты с ментолом. Эксперты предупреждали, что на реализацию новых мер уйдут годы, также могут возникнуть юридические проблемы.