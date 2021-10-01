В России запретят ряд европейских товаров

Российские власти рассматривают возможность жесткого ответа на «зеленые» планы Европейского союза, которые включают трансграничный углеродный налог, а в перспективе — полный отказ от ископаемых источников топлива.Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к федеральным чиновникам, правительство обдумывает введение пошлин на широкую номенклатуру европейских товаров, прежде всего потребительских.

Соответствующие предложения подготовило Минэкономразвития, говорят источники издания. Размер пошлин еще не определен, однако уже известно, что ставки могут быть вплоть до запретительных.

Под пошлины попадут, в частности, вино, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика, сельхозоборудование, холодильники и даже обувь. Перечень товаров также до конца еще не определен.

Меры, которые могут привести к существенному сокращению импорта из Евросоюза, рассматриваются как ответ на ограничения по поставкам в ЕС российской металлопродукции.

Металлурги должны стать главной «жертвой» трансграничного углеродного налога, который ЕС намерен взимать со стран с высокими выбросами СО2.

По оценке KPMG, российским экспортерам придется заплатить до 37,7 млрд евро в период с 2026 до 2035 год в рамках «зеленого европейского регулирования. В зависимости от того, как именно будет формироваться ставка налога, ежегодные расходы могут составлять от 1,55 до 3,77 млрд евро.

Наибольшие издержки понесут компании черной металлургии, доля которых в суммарной финансовой нагрузке составляет 67-79% в оптимистичном сценарии и 60-75% — в пессимистичном. Также большие затраты ожидают производителей минеральных удобрений и алюминия.

Выплаты российских компаний по трансграничному углеродному налогу на товары, поставляемые в Евросоюз, могут составить до 37,7 млрд евро до 2035 г. Такую оценку представила консалтинговая компания KPMG.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК предложила ввести «климатические» таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023-го по 2025 год будет действовать переходный период, в течение которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.