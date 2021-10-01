В России запретят ряд европейских товаров

Соответствующие предложения подготовило Минэкономразвития, говорят источники издания. Размер пошлин еще не определен, однако уже известно, что ставки могут быть вплоть до запретительных.
Под пошлины попадут, в частности, вино, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика, сельхозоборудование, холодильники и даже обувь. Перечень товаров также до конца еще не определен.
Меры, которые могут привести к существенному сокращению импорта из Евросоюза, рассматриваются как ответ на ограничения по поставкам в ЕС российской металлопродукции.
Металлурги должны стать главной «жертвой» трансграничного углеродного налога, который ЕС намерен взимать со стран с высокими выбросами СО2.
По оценке KPMG, российским экспортерам придется заплатить до 37,7 млрд евро в период с 2026 до 2035 год в рамках «зеленого европейского регулирования. В зависимости от того, как именно будет формироваться ставка налога, ежегодные расходы могут составлять от 1,55 до 3,77 млрд евро.
Наибольшие издержки понесут компании черной металлургии, доля которых в суммарной финансовой нагрузке составляет 67-79% в оптимистичном сценарии и 60-75% — в пессимистичном. Также большие затраты ожидают производителей минеральных удобрений и алюминия.
Выплаты российских компаний по трансграничному углеродному налогу на товары, поставляемые в Евросоюз, могут составить до 37,7 млрд евро до 2035 г. Такую оценку представила консалтинговая компания KPMG.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК предложила ввести «климатические» таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.
Согласно плану ЕК, с 2023-го по 2025 год будет действовать переходный период, в течение которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.
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