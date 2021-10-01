В Иране взорвали секретный ракетный завод

Помните, намедни (26 сентября) сообщалось, что был пожар в исследовательском центре КСИР («Корпуса стражей исламской революции»), двое террористов КСИР даже погибли, однако оказалось, что на самом деле это была секретный ракетный завод КСИР.

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала в СМИ спутниковые снимки разрушений, который последовали за загадочным взрывом (по мнению израильского блогера «Абу Али» со ссылкой на источники, связанные с иранской оппозицией, пожар на объекте КСИР стал результатом провалившихся ракетных испытаний).

Выяснилось, что не то пожар — не то взрыв, произошел на территории предприятия Shahid Hemmat Industrial Group Facility, расположенного возле Тегерана. На этом предприятии производятся баллистические ракеты, в том числе ракеты «Shahab-3» и «Ghadr». Есть информация, что взрыв произошел там, где производят ракетные двигатели.

На кадрах со спутника видно, что был причинен значительный ущерб одному из зданий завода. А по характеру повреждений и разбросу обломков, можно говорить о том, что произошел взрыв или серия взрывов.

Вот снимок до и после

А вот кто это сделал — так и осталось загадкой.