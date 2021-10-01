В ЕС составят список «нежелательных» украинских олигархов

Власти Евросоюза планируют сами составить список нежелательных украинских олигархов, чтобы ограничить их активность на европейском рынке.

Как уточнил европейский аудитор Юхан Партс, которого цитирует «Корреспондент.net», решается вопрос, как ограничить возможности украинских олигархов на европейском рынке, в том числе в части отмывания денег.

Со ссылкой на отчет Европейской счетной палаты, посвященный поддержке ЕС реформ на Украине в сфере борьбы с коррупцией, Партс отметил, что страны ЕС могут запретить въезд «конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением».

Конкретные имена олигархов Партс называть отказался. По его словам, важно, чтобы антикоррупционная стратегия ЕС была более эффективной, чтобы речь шла не только о сотрудничестве ЕС и украинского правительства, но и чтобы сам ЕС мог ограничить влияние и власть этих групп людей.

Ранее на Украине приняли закон о деолигархизации, который устанавливает критерии, кого считать олигархом.