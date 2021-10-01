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В Беларуси задержали около 50 человек за комментарии в соцсетях про гибель сотрудника КГБ

Правозащитникам известны имена 24 задержанных. Это жители Минска, Гомеля, Речицы, Жлобина, Витебска и Слонима.
Они задержаны в рамках возбужденных уголовных дел по двум статьям: 369 УК Беларуси «Оскорбление представителя власти» и 130 — «Разжигание социальной вражды».

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире погибли сотрудник КГБ и стрелявший в него Андрей Зельцер. Штурм квартиры Андрея Зельцера, в результате которого погиб он сам и один из штурмующих, очевидно, прошел не по плану. Подготовка, отсутствие на бойцах группы «А» КГБ Беларуси видимых средств индивидуальной бронезащиты и «стрельба в спину» оставили много вопросов.

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1 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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