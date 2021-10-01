В Афганистане произошла серия взрывов и атака на талибов

В центральной части Афганистана произошла серия мощных взрывов. Данные о пострадавших или погибших гражданах уточняются. Об этом сообщили в эфире местного телеканала Afghanistan International.

По данным канала, взрывы произошли в пятницу, 1 октября, в послеобеденное время в городе Чарикар, административном центре северной афганской провинции Парван. Населенный пункт находится примерно в 70 километрах от афганской столицы, Кабула. После случившегося началась перестрелка.

Источники Afghanistan International предполагают, что огонь был открыт между боевиками «Талибана» и членами Фронта национального сопротивления Афганистана, которые не признают власть радикалов и борются с ними преимущественно в провинции Панджшер. Однако представители «Талибана» к настоящему моменту никак случившееся не прокомментировали.