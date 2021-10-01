Тканевые ролеты – оригинальная идея для окон и балконов

Ролеты из ткани – современное и практичное решение для солнцезащиты окон. Изделие выполняется из специального материала, отличается красивым внешним видом и не загромождает интерьер. Приобрести тканевые ролеты можно через интернет, например, в магазине «Текстиль-Контакт».

Какие бывают тканевые ролеты

Тканевые ролеты, они же рулонные шторы, могут иметь закрытую или открытую систему крепления. Открытая предполагает накручивание полотна на тонкий вал. Сам вал крепится на каждую створку окна, либо перекрывает световой проем полностью. При закрытой системе вал спрятан в короб, а по бокам занавеса имеются вертикальные направляющие.

Бюджетные ролеты из ткани обычно имеют ручное управление. Открывают их путем потягивания за нижнюю планку, либо пластиковый шнур с шариками. Более дорогостоящие оснащаются электроприводом, расположенным внутри трубчатого вала. Их управление производится от пульта ДУ, пружинного выключателя, монтируемого в удобном месте, либо автоматически – когда становится солнечно, занавесь опускается, так как имеет датчики, чувствительные к свету.

Ткани и дизайн рулонных штор

Материал для тканевых ролетов может использоваться:

натуральный – лен, хлопок, сатин;

искусственный – полиэстер, акрил, вискоза, ПВХ;

комбинированный – например, смесь полиэстера с хлопком.

Полотно пропитывается специальными составами, придающими материалу особые свойства. Ткань становится пылеотталкивающей, влагостойкой, немнущейся, негорючей, стойкой к выгоранию и др. Материал может быть светоотражающим, светонепроницаемым, рассеивающим солнечные лучи (полупрозрачным).

Рулонные шторы отличаются по расцветке. Они могут быть однотонными, пестрыми, оформленные градиентом и пр. Размеры ролетов соответствуют габаритам окна, либо немного превышают их.

Советы по выбору ролетов из ткани

Специалисты дают следующие рекомендации по выбору тканевых ролетов:

для тесных комнат приобретают изделия из светлых тканей без принта, ибо с мелким рисунком;

для спальни или домашнего кинотеатра подойдут плотные занавеси блэкаут;

ролеты из ткани могут совпадать с колером обоев, либо резко контрастировать с ними;

для солнечной южной стороны предпочтительны холодные оттенки, для северной – теплые;

для комнат с низким потолком предпочтительны текстильные ролеты с вертикальным рисунком;

в интерьере балконов и лоджий красиво смотрятся полотна с изображением пейзажей и городов. Для детских комнат можно подобрать ролеты со сказочными персонажами.

Рулонные шторы могут стать ярким акцентом помещения и наиболее практичным решением для световых проемов любого размера.