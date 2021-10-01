Ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году
США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов.
Об этом сообщил Пентагон.
Ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году.
Контракт предусматривает проектирование, строительство и оснащение шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных.
В июле прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
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