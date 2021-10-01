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США поставят Украине шесть патрульных катеров

Патрульный катер ВМС США Mark VI

Ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году

США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов.

Об этом сообщил Пентагон.

Ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году.

Контракт предусматривает проектирование, строительство и оснащение шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных.

В июле прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.

Служба новостей «Голоса Америки»

1 октября, 2021 | Category: Новости, США, Украина
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