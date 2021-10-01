Разработчика криптовалюты Ether посадят на 20 лет за связи с КНДР Владелица салонов «Экспресс-маникюр» подала декларацию на должность вице-премьера в кабмине Шмыгая » США поставят Украине шесть патрульных катеров Ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов. Об этом сообщил Пентагон. Ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году. Контракт предусматривает проектирование, строительство и оснащение шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных. В июле прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. Служба новостей «Голоса Америки»