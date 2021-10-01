«Шатдауна» не будет: в США приняли временный бюджет

В не будут отправлять большинство госслужащих в неоплачиваемый отпуск. Избежать «шатдауна» поможет закон о временном финансировании, который поддержал Сенат, сообщает CNN.

Законопроект направят на голосование в Палату представителей, чтобы его окончательно одобрили.

Угроза «шатдаун» в США возникает, когда республиканцы и демократы в Конгрессе не успевают вовремя договориться о распределении бюджета на год, либо когда президент США отказывается подписать законопроект. В таком случае принимается решение о временном закрытии правительства США с отправкой большинства госслужащих в простой.

Самый продолжительный «шатдаун» в истории США (35 дней) начался в декабре 2018 года из-за разногласий президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.