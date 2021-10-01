«Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» лидировал четвертую неделю подряд

Фильм студии Marvel «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» в очередной раз не оставил своим конкурентам шансов возглавить домашний прокат. Четвертый выходные подряд он финишировал первым, собрав чуть более 13 миллионов долларов. Совокупные американские заработки экранизации превысили 196 миллионов долларов, укрепив его лидерство в рейтинге самых успешных кинопроектов года в Северной Америке.

На втором месте по итогам уик-энда оказался дебютант — фильм по мотивам популярного мюзикла «Дорогой Эван Хансен». Несмотря на хорошие отзывы, он не смог составить достойную конкуренцию ленте Marvel, собрав лишь 7,5 миллиона. Стоит отметить, что производство обошлось всего в 30 миллионов долларов, поэтому потери, вероятнее всего, окажутся не значительными.

На третьем месте удержался фантастический фильм «Персонаж», добавивший к своей кассе еще четыре миллиона долларов. В международном прокате лента уже «шагнула» за 200 миллионов, а ее общие сборы достигли 317 миллионов долларов. Некоторым лидерам еще только предстоит выйти на ряде перспективных кинорынках, в том числе в Китае.