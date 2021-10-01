Сальма Хайек показала своего мужа и озадачила фанов: «Похож на Дэниэла Крейга»

Мексиканско-американская актриса Сальма Хайек показала своего мужа и озадачила фанов.

С французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино звезда Голливуда в браке 12 лет. На странице в Instagram знаменитость разместила совместное селфи с любимым. На фото пара отдыхает на яхте.

В посте Сальма поделилась, что корпорация Kering, где ее муж работает генеральным директором, отказалась от использования меха. К слову, компании принадлежат бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Brioni. Актриса призналась, что очень гордится любимым.

Впрочем, некоторые фаны обратили внимание не на сообщение, а на вид Пино. Так, пользователи отметили, что спутали его с актером Дэниелом Крейгом, который наиболее известен по роли Джеймса Бонда.