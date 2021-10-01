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Роберт Паттинсон заинтриговал фанатов Бэтмена

Актер уже посмотрел финальный монтаж фильма и отметил несколько особенно полюбившихся сцен.

«Ждите много сюрпризов»: Роберт Паттинсон заинтриговал фанатов Бэтмена

Звезда саги «Сумерки», 35-летний Роберт Паттинсон, сейчас в предвкушении реакции фанатов на финальный трейлер нового фильма о Темном рыцаре с ним в главной роли.

Расширенный тизер ленты должны показать уже совсем скоро. Это произойдет 16 октября на конференции издательства DC — авторов оригинальной серии про героя в костюме летучей мыши.

«Мы много чего сделали. Это довольно забавно. Ждите много маленьких сюрпризов. Фильм очень крутой», — обратился к поклонникам персонажа Паттинсон в интервью для портала Variety.

По его словам, некоторые сцены из нового «Бэтмена» стали для него самыми любимыми за всю карьеру в кино. Мировая премьера ленты должна состояться 3 марта 2022 года.

Источник фото: Legion-Media

1 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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