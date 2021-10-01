Ридли Скотт действительно снимет «Гладиатора 2»

Режиссер заявил, что приступит к работе над сиквелом сразу после завершения съемок байопика о Наполеоне «Kitbag», пишет Empire.

Уже в октябре на экраны должна выйти рыцарская драма Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером. Спустя месяц запланирована премьера криминальной драмы «Дом Гуччи» с тем же Драйвером и Леди Гагой. Затем режиссер планирует начать съемки байопика о Наполеоне с Хоакином Фениксом в главной роли, посвященного отношениям между французским императором и его женой Жозефиной.

А после постановщик таки возьмется за продолжение оскароносного пеплума «Гладиатор», в котором, правда, ни упомянутый Феникс, сыгравший римского императора Коммода, ни Рассел Кроу, сыгравший Максимуса, не вернутся.

Слухи о сиквеле ходили давно, но теперь Ридли Скотт официально подтвердил информацию. По его словам, он уже закончил сценарий, однако вдаваться в сюжетные подробности не стал. Известно лишь, что действие развернется спустя 25 лет после событий оригинала. Ранее сообщалось, что главным героем выступит Луций, сын Максимуса и Луциллы.