Газпром припинив транзит газу до Угорщини територією України » Москаль зачитал архивные данные УБОП о бандитской деятельности «слуги» Тищенко – эксклюзив (Видео) Геннадий Москаль в эфире программы «Прямым текстом» («Прямим текстом») на «5 канале» показал отрывок из архивов управления по борьбе с организованной преступностью о прошлой деятельности нардепа «Слуги народа» Николая Тищенко. В них отмечается, что Тищенко был бригадиром в банде, которая занималась игорным бизнесом, отмыванием денег, рэкетом и криминальными разборками. «Ну кто не знает, кто такой Коля Тищенко? Смотрите, УБОП ликвидировали, но архивы не горят. Вот в базе данных есть выдержка о киевской банде «Савлохова», которая занималась игорным бизнесом, отмыванием денег, рэкетом, криминальными разборками и теневой экономикой. Бригадиром этой банды был Тищенко Николай, прозвище Коля Оболонский. У меня есть много знакомых, которые в те времена занимались предпринимательской деятельностью – он приходил и «обилечивал», – рассказал экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. https://www.5.ua/ru/polytyka/moskal-zachytal-arkhyvnie-dannie-ubop-o-bandytskoi-deiatelnosty-sluhy-tyshchenko-ekskliuzyv-256356.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm