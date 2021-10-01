Мессенджеры WhatsApp и Slack, а также Facebook начали частично блокировать в России

Мессенджеры WhatsApp и Slack, а также Facebook начали частично блокировать в России. Пользователи сети отмечают, что блокировка происходит только в отдельных регионах. Предположительно Роскомнадзор тестирует новую систему блокировки иностранных соцсетей.

Мессенджеры WhatsApp и Slack, а также Instagram и Facebook работают с перебоями, отмечает телеграм-канал HERAKS, следящий за сбоями.

«WhatsApp в России хандрит. Через VPN нормально работает», — говорится в сообщении.

Позже автор добавил: «Проблема гораздо больше: Инстаграм, Вотсапп и Фейсбук — проблемы нарастают. И, повторюсь, это на территории России».