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Мессенджеры WhatsApp и Slack, а также Facebook начали частично блокировать в России

Мессенджеры WhatsApp и Slack, а также Facebook начали частично блокировать в России. Пользователи сети отмечают, что блокировка происходит только в отдельных регионах. Предположительно Роскомнадзор тестирует новую систему блокировки иностранных соцсетей.

Мессенджеры WhatsApp и Slack, а также Instagram и Facebook работают с перебоями, отмечает телеграм-канал HERAKS, следящий за сбоями.

«WhatsApp в России хандрит. Через VPN нормально работает», — говорится в сообщении.

Позже автор добавил: «Проблема гораздо больше: Инстаграм, Вотсапп и Фейсбук — проблемы нарастают. И, повторюсь, это на территории России».

1 октября, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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