Ким Кэтролл сыграет с Робертом Де Ниро в комедии «Все о моем отце»

Звезда сериала «Секс и город» Ким Кэттролл сыграет одну из главных ролей в новой комедии студии Lionsgate «Все о моем отце», вдохновленной жизнью стэндап-комика Себастьяна Манискалко и его отношениями с отцом.

В картине также появятся Роберт Де Ниро и Лесли Бибб.

В фильме герой Манискалко рассказывает своему отцу, старомодному итальянскому иммигранту Сальво (Роберт Де Ниро), что он собирается сделать предложение своей американской девушке. Сальво настаивает на том, чтобы провести выходные с родителями невесты. Несмотря на столкновение культур и отсутствие точек соприкосновения у двух семей, к концу выходных они станут настоящей «la famiglia».

Лесли Бибб сыграет Элли, невесту персонажа Манискалко. А Кэтролл досталась роль матери Элли, влиятельного сенатора США по имени Тиггра.

Съемками комедии, сценарий к которой подготовили Манискалко и Остин Эрл, руководит Лора Теруссо («Шаг за шагом»). Даты выхода пока нет.