Хорошо продуманная кухня — на что обратить внимание?

Одна из основных вещей, которую следует учитывать при проектировании вашей кухни, — это то, что эта комната почти полностью представляет собой, постоянную мебель. Мебель, освещение, бытовая техника или, например, терракота, в большинстве случаев постоянно прикрепляются к полу, стенам или потолку. Поэтому любые серьезные изменения, внесенные в будущем, могут быть для нас очень проблематичными, но не менее дорогостоящими.

Идеальный проект

Судя по всему, на свете нет идеальных вещей. Однако ничто не мешает стремиться к совершенству. В случае с кухней есть несколько важнейших правил, благодаря которым наш дизайн может быть действительно близок к совершенству.

Прежде всего — общее правило: на кухне никогда не должно быть достаточно места для самых необходимых предметов. Поэтому в небольших помещениях мы должны добиться максимальной эргономики, используя шкафы глубиной не менее 50 см. В таких случаях также стоит вложиться в раздвижные системы контейнеров подходящего размера, благодаря которым мы устраним проблему с труднодоступными кухонными принадлежностями, расположенными в задней части шкафов.

Во-вторых, необходимо правильно разместить основное кухонное оборудование. По мнению многих специалистов, оптимальная ситуация, когда отдельные, важнейшие ее элементы расположены в следующем порядке: холодильник, мойка, плита. При этом стоит позаботиться о том, чтобы расстояние между ними было не менее 0,5 м, и чтобы она была оборудована столешницей.

Что касается других устройств — посудомоечную машину нужно ставить рядом с мойкой, а духовку — возле плиты. Остальное оборудование (например, микроволновая печь или кофемашина Саеко) можно разместить практически в любом месте. Главное, чтобы это место соответствовало общей концепции, принятой на кухне, и чтобы кухня имела четко определенные зоны: хозяйственную, гигиеническую, а также предназначенную для приготовления пищи.

Здесь мы также должны упомянуть, что чрезвычайно важно правильно спланировать электрические, водопроводные и вентиляционные системы, после первоначального проектирования, расположения самого важного кухонного оборудования. Это позволит нам избежать ошибок, которые очень проблематичны и требуют больших затрат для исправления.

В-третьих, кухня должна составлять гармоничное целое. При составлении плана его обустройства следует учитывать не только ранее упомянутые аспекты, но и его эстетическую целостность. Такие элементы, как столешницы, шкафы, полки и всевозможные аксессуары, должны адекватно соответствовать или контрастировать с полом, потолком, стенами комнаты и друг с другом.

Пространство и стиль имеют значение

Как уже упоминалось ранее, любые серьезные изменения в кухне — это большая проблема для ее владельца. В связи с этим стоит подумать о желаемой эстетике этой комнаты, чтобы она не уменьшала наше чувство комфорта через определенный промежуток времени после ремонта.

В торговых журналах, Интернете или рекламных каталогах крупных мебельных компаний вы легко найдете много дизайнерских идей. Однако стилизация кухни — это элемент, который зависит в первую очередь от вкуса конкретного человека, поэтому решение относительно окончательной концепции следует принимать исходя из собственных ощущений.

Бытовая техника

На любой кухне обязательно должны быть такие элементы, как холодильник, чайник, духовка и плита. Кроме того, в домах вы также можете найти дополнительную бытовую технику, но чрезвычайно облегчающую повседневные обязанности — например, микроволновую печь, посудомоечную машину или кухонный комбайн как эти https://eldorado.ua/food-processors/c1039052/. Принимая решение о покупке вышеупомянутых устройств, вы должны учитывать, прежде всего, три аспекта:

Энергоэффективность, определяющая потребление коммунальных услуг,

функциональность, которая напрямую влияет на наш комфорт,

стилистическое соответствие выбранной нами расстановке — в этом случае лучшая (но не всегда) бытовая техника, предназначенная для установки, оказывается лучшей.

Функциональная кухня

В рамках финального этапа проектирования также стоит учесть детали, которые могут еще больше повысить функциональность нашей кухни. Поэтому к наиболее интересным решениям этого типа можно отнести:

Раздвижные системы, организация интерьера шкафов с помощью ящиков, контейнеров и корзин,

светодиодная или люминесцентная подсветка столешниц, устанавливаемая на днище подвесных шкафов,

небольшие подвесные шкафы, размещаемые над отдельно стоящими холодильниками и полки, установленные на небольшом расстоянии от потолка (это места, о потенциале которых часто забывают),

другие элементы, позволяющие получить дополнительное пространство, например магнитную полосу для ножей, установленную на внутренней стороне дверцы шкафа.

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