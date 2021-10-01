Евросоюз выдвинул Украине условие для сохранения безвиза

Евросоюз выдвинул Украине рекомендацию по безвизовому режиму. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на документ ЕС.

«Евросоюз хочет, чтобы все безвизовые государства со временем «синхронизировали визовую политику с европейской», — отмечено в сообщении.

Требование адресована прежде всего Сербии, которая стала точкой въезда в Европу граждан азиатских государств, которые затем нелегально направляются в ЕС, однако рекомендация касается и Украины.

«ЕС пошел на уступки и закрыл глаза на то, что Украина не отвечала отдельным антикоррупционным индикаторам ПДВЛ. Брюссель напоминает Украине об этом, а также о возможных последствиях для безвиза», — отмечено в тексте заявления ЕС, выдержки приводит «Корреспондент.net».

В документе ЕС также указал на недоработки Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Пока угрозы отмены безвиза для Украины нет, но Киев вряд ли сможет выполнить требования по синхронизации визовой политики, потому что оно предполагает необходимость ввести визы для Турции или других дружественных стран, пишет СМИ.