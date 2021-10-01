Эмма Уотсон встречается с сыном скандального миллиардера, который имел десяток горничных

Эмма Уотсон встречается с сыном скандального миллиардера, который имел десяток горничных на каждом этаже своего поместья и никогда не ездил общественным транспортом. У него нет высшего образования, зато есть миллиарды.

Недавно сплетница JH сделала очень основательный пост про парней Эммы Уотсон (в этом она может потягаться даже с Тейлор Свифт). Вот он:

https://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/190236_lyubveobilnaya-emma-uotson

В начале поста были фотографии Эммы с новым таинственным незнакомцем.

Еще в мае Эмма была в отношениях с Лео Робинтоном, которым СМИ приписывали даже помолвку.

Но уже в августе вместе с информацией о расстовании пары появились фотографии актрисы в компании молодого человека:

Незнакомцем оказался сын миллиардера Филипа Грина 28-летний Брэндон.

Друзья Эммы якобы говорят, что они шокированы этими отношениями, потому что актриса известна своими довольно радикальными взглядами на проблемы экологии, харрасмента и этики в целом, а Брэндон — сын британского миллиардера сэра Филиппа, бывшего владельца BHS и владельца Topshop, который на протяжении двух десятилетий был одним из самых противоречивых бизнесменов Великобритании.

Состояние сэра Филиппа в последние годы упало из-за краха его группы Arcadia в ноябре, когда было закрыто 500 магазинов и 13 000 рабочих мест. 69-летний бизнесмен также столкнулся с обвинениями в издевательствах и сексуальных домогательствах в 2018 году, которые он отрицал.

Подруга рассказала MailOnline, что актриса, сыгравшая Гермиону Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, с мая все больше сближалась с Брэндоном, сохраняя при этом свои отношения в тайне. Подруга сказала: «Все лето Брэндон ухаживал за Эммой. Она влюблена в него, но держала это в секрете, так как никто не знал, что с Лео все закончилось».

«Она много времени проводила с Брэндоном. Он действительно добр к ней, и ей нравится его общество. Мы удивлены, что никто не понял, что они вместе. Брэндон и Лео похожи. У нее определенно есть любимый типаж».

Сказать, что Брэндон — «золотой» ребенок, это не сказать ничего. Он и его сестра Хлоя выросли в Монако, где ходили в местную международную школу. Семья никогда не летала коммерческими рейсами, а в их пентхаусе в здании Rocabella в Монако в каждой комнате стояла горничная на случай, если ее помощь кому-то понадобится. Другой жизни Брэндон просто не знал. Дети Грина имеют в своем распоряжении 109 футовую яхту Lionchase, тогда как у отца есть еще 295-футовая Lionheart. Вот ее фото:

А вот на ней Брэндона обнимает Кейт Мосс:

На праздники семьи Грин хотели попасть многие. На них выступали в том числе Бейонсе и Андреа Бочелли.

В 2015 Брэндон стал встречаться с Мариной Линчук, моделью Victoria’s Secret.

Высшего образования у Брэндона нет, а навыки работы он постигал на практике, работая в компании отца. У Эммы есть диплом университета Брауна.

Правда, есть и вещи, которые молодых людей объединяют.

После скандала в Arcadia Group и проблем с бизнесом, многие знаменитости отвернулись от семьи, что стало для Брэндона и его сестры важным уроком в жизни. Они были шокированы тем, насколько общество стало к ним недружелюбным, хотя раньше отлично пользовалось их яхтами для отпуска.

После этого Брэндон стал увлекаться спасением океанов и сохранением биоразнообразия. Он много занимается благотворительностью, работая с фондами принца Альберта и принцессы Шарлен. Он увлекается дайвингом и часто принимает участие в благотворительных вечерах, на одном из которых он, возможно, и встретил Эмму, которая в прошлом году присоединилась к комитету по устойчивому развитию компании Kering, владельца ведущих модных брендов, таких как Gucci. Vogue назвал ее «королевой этичного гардероба Голливуда».

Друзья характеризуют его положительно: «Он очень дисциплинирован, умен и любит учиться. Он много читает, много путешествует. Он вежливый и воспитанный». И добавляют, что родители им очень гордятся.