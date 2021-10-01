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Эминем открыл свой ресторан

Американский рэпер Маршалл Мэтерс III, более известный как Эминем, открыл ресторан Mom’s Spaghetti («Мамины спагетти») в центре Детройта. Об этом сообщает местная газета The Detroit News.

Отмечается, что название заведения отсылает к строчке о приступе тошноты перед рэп-батлом из песни хип-хоп-артиста Lose Yourself.

По информации издания, за несколько часов до открытия ресторана выстроилась большая очередь из поклонников Эминема. Когда заведение заработало, к окну выдачи заказов вышел сам хип-хоп-артист. Он лично обслуживал первых посетителей. Его появление оказалось сюрпризом для фанатов, поскольку заранее об этой акции не упоминали.

В меню ресторана значатся три вида пасты: «мамины спагетти», «мамины спагетти с фрикадельками» и «спагетти-сэндвич». Шеф-повар Mom’s Spaghetti рассказала, что для блюд они стремились приготовить не изысканный соус, а воссоздать «вкус соуса как из консервной банки». Рядом с закусочной также открылся трейлер с атрибутикой музыканта, в котором продают футболки, толстовки, виниловые альбомы и кассеты.

1 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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