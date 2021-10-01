Экс-президенту США Джимми Картеру исполнилось 97 лет

Старейший из ныне живущих экс-президентов США Джимми Картер в пятницу отмечает 97-й день рождения, который он планирует отпраздновать в узком кругу у себя дома в Джорджии.

В силу преклонного возраста в последние годы Картер ведет уединенный образ жизни, особенно на фоне пандемии коронавируса.

По словам помощницы экс-президента, он не планирует появляться на публике в день своего рождения, но проведет этот день у себя дома в городе Плейнс, штат Джорджия.

Сотрудники Национального исторического парка имени Джимми Картера записали поздравление бывшему президенту, а граждане, желающие его поздравить, могут подписать онлайн-открытку.

В 2015 году бывший президент прошел лечение от онкологического заболевания.