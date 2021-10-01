Bloomberg: Сентябрьский рост инфляции в еврозоне оказался рекордным за 13 лет

Годовая инфляция в еврозоне достигла в сентябре текущего года 3,4% после 3% месяцем ранее, следует из предварительных данных Евростата.

Как утверждает агентство Bloomberg, это самый высокий уровень инфляции в объединении с 2008 года.

При этом эксперты, чье мнение выяснил портал Daily FХ, прогнозировали ускорение инфляции до 3,3%. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,3%, отмечает ПРАЙМ.

Относительно августа потребительские цены в еврозоне поднялись в сентябре на 0,5%.

В годовом выражении сильнее всего в отчетном периоде увеличились цены на энергоносители (на 17,4%; в августе — на 15,4%), за ними следуют промышленные товары (на 2,1%; в августе — на 2,6%), далее идут продукты, алкоголь и табак (на 2,1%; на 2%), а также услуги (на 1,7%, на 1,1%).

Напомним также, что экономика 19 стран еврозоны по итогам II квартала 2021 года выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев. В годовом сопоставлении объем ВВП еврозоны увеличился на 14,3%.

При этом ВВП 27 государств Евросоюза в апреле–июне увеличился на 2,1% в поквартальном выражении, а в годовом исчислении рост экономики ЕС достиг 13,8%.

В I квартале 2021 года экономика еврозоны сократилась на 0,3% в поквартальном сравнении и на 1,3% — в годовом, ВВП Евросоюза — на 0,1% и 1,3% соответственно.

Отметим, что по итогам 2020 года экономика еврозоны потеряла 6,6%, а ВВП Евросоюза упал на 6,2%.