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Барбадос решил выйти из-под власти британской короны

Парламент Барбадоса одобрил поправку в конституцию, которая лишает королеву Великобритании Елизавету II статуса правительницы острова. Об этом пишет агентство EFE.

30 ноября, в день 55-летней годовщины независимости от Великобритании, Барбадос перестанет быть конституционной монархией и станет республикой. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли сказала, что парламент принял хорошо обдуманное решение. По ее словам, переговоры по этой поправке шли с 1998 года.

При смене формы правления стране не придется менять другие положения конституции, кроме одно пункта, где Елизавета II признается королевой острова. Вторым шагом станет проведение первых в истории государства президентских выборов.

Барбадос был колонией Великобритании с 1627 года и получил независимость в 1966 году. Главой государства считалась королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Барбадос расположен в Карибском бассейне, в стране проживает около 300 тысяч человек.

1 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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