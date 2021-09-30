В Украине планируют создать учебный центр по использованию турецких дронов

Украина подписала меморандум о создании совместного учебно-испытательного центра для обучения персонала и технического обслуживания турецких военных беспилотников, говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Владимира Зеленского.

Ранее Украина закупила беспилотники у турецкой оборонной компании Baykar для усиления своих вооруженных сил в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны.

Отношения Турции и Украины раздражают Россию, которая в мае предостерегла Анкару от подпитывания «милитаристских настроений» в Киеве.

Baykar также заключала контракты на продажу своих вооруженных беспилотников Bayraktar TB2 с Азербайджаном, Катаром и Ливией.

«Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас», – заявил Зеленский после подписания меморандума с Baykar.

В сообщении говорится, что меморандум является большим шагом вперед к совместному украинско-турецкому производству беспилотников.